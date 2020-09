Parma-Napoli, le probabili formazioni di Sky

Domenica al Tardini, nel lunch match delle 12.30, si aprirà ufficialmente la stagione di Parma e Napoli. Subito un avvio in salita, dunque, per Fabio Liverani, nuovo allenatore degli emiliani al posto di D’Aversa. I gialloblù vogliono confermarsi rispetto alla passata stagione e sognare magari un ritorno in Europa, mentre gli uomini di Gattuso puntano a dare continuità con quanto mostrato nel finale dello scorso anno che, a fronte di un deludente 7° posto in classifica, ha regalato comunque una Coppa Italia al club di De Laurentiis. Di seguito le probabili formazioni di Sky Sport:

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Darmian, Bruno Alves, Iacoponi, Pezzella; Grassi, Hernani, Brugman; Kucka; Inglese, Karamoh. All. Liverani

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Lozano, Mertens, Insigne. All. Gattuso