Gazzetta dello Sport – Ghoulam, il Napoli abbassa le pretese

Ghoulam non è tra i piani di Gattuso. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport il terzino algerino è stato valutato meno di 10 milioni. Alla porta c’è il Wolverhampton che però non vuole offrirgli un ingaggio simile a quello azzurro: “Ghoulam guadagna 3,5 milioni di euro a stagione (7 lordi) e non rientra più nella politica imposta da Aurelio De Laurentiis. Sistemarlo non è semplice, lo stipendio che percepisce è un impedimento, al di là del costo del suo cartellino che è di poco inferiore ai 10 milioni di euro. Ma l’ingaggio è alto è sta allontanando quelle poche pretendenti, tra le quali c’è il Wolverhampton che non è disposto a corrispondergli uno stipendio del genere”.