Il PSG sta tentando un doppio colpo in casa Napoli. Come riporta Tuttomercatoweb i parigini avrebbero offerto alla società azzurra 60 milioni per Koulibaly, offerta subito rifiutata dagli azzurri che non scendono sotto i 70 milioni ma i francesi non mollano. Il PSG vorrebbe inserire nella trattativa Ghoulam, profilo che piace a Tuchel che deve ricompattare la difesa dopo l’addio di Thiago Silva.