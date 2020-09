Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla riapertura degli stadi (qui per saperne di più). Questo il commento:

“A luglio avevamo presentato un protocollo per la riapertura parziale degli stadi. Ma vedo che dopo le deroghe della regione Emilia Romagna emanate oggi, regna ancora il caos. La Lega chiede che si faccia chiarezza sulla riapertura parziale in massima sicurezza degli stadi, nel rispetto per la nostra industria e dei tifosi”.