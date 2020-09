Ieri è andata in onda il tg di MondoNapoli Live su Facebook e su Youtube; nel caso vi foste persi la puntata di ieri, cliccate qui per rivederla.

Milik alla Roma!

Durante la prima parte della trasmissione, i nostri esperti si sono soffermati sulla notizia del passaggio di Arkadiusz Milik alla Roma. Come vi abbiamo raccontato, l’attaccante polacco dovrà prima rinnovare per un anno con il Napoli, per poi andare in prestito con obbligo di riscatto ai giallorossi.

L’ex attaccante del Napoli arriva in giallorosso come sostituto di Edin Dzeko, che andrà con ogni probabilità alla Juventus.

Verso Parma-Napoli

Archiviata la questione Milik, l’argomento principale è stato Parma-Napoli. Gli uomini di Gattuso esordiranno in campionato domenica alle 12:30, e vi abbiamo raccontato le ultime sulle probabili formazioni e le possibili scelte del tecnico azzurro.

I dubbi riguardano principalmente la titolarità o meno di Victor Osimhen, il grande acquisto dell’estate del Napoli. Non è escluso il passaggio al 4-2-3-1, che però sembra la possibilità più remota.

L’angolo del bet

Infine, un momento di approfondimento merita la nuova rubrica del nostro Alessandro Pone: l’angolo del bet. Ogni settimana, il nostro esperto vi consiglierà dei risultati da giocare in schedina, di Serie A e non solo. Sono già previste perdite per aver inserito la Serie B inglese, o il campionato olandese.

Pone si è soffermato sulle principali partite della prima giornata del campionato italiano, e sui campionati esteri, come la Premier League. Speriamo di farvi compagnia a lungo con questa rubrica, e magari di vincere insieme!

