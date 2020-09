LE PILLOLE DI MN – Sono su YouTube gli aggiornamenti di mercato del Napoli

Nel nostro consueto appuntamento serale sono state fornite importanti notizie di calciomercato. In giornata è arrivata l’ufficialità di Gaetano alla Cremonese ma la scena se la prende sicuramente Milik che non riesce a trovare l’accordo con il Napoli. Koulibaly invece per adesso sembra sempre più vicino a rimanere come Hysaj e Ghoulam. In entrata Boga dipende da Koulibaly ed il Napoli punta Deulofeu con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Nandez sempre sotto gli occhi degli azzurri. Il prossimo appuntamento domani sera alle 21:30 mentre con MondoNapoli Live dopodomani alle 12:00 per il pre partita di Parma-Napoli. Di seguito il video: