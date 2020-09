Secondo quanto riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, sarebbe Senesi l’erede di Koulibaly. Il calciatore del Feyenoord assomiglia fisicamente al senegalese, con doti sia tecniche che fisiche importanti.

70 milioni per Kalidou non sono ancora arrivati e il City sta temporeggiando, si è inserito ora anche il PSG. L’affare per Senesi si sbloccherà solo dopo.