Il Coronavirus continua a diffondersi in Italia. Come di consueto è arrivato il bollettino odierno della Protezione Civile sull’andamento della pandemia in Italia. Questi i dati raccolti nelle ultime 24 ore:

I dati ufficiali di oggi 18 settembre:

Nuovi contagi: +1.907(+0,7%)

Decessi: +10 (+0,03%)

Guariti: +853(0,4%)

Soggetti attualmente positivi: 42.457

Incremento dei soggetti attualmente positivi: +1044

Tamponi: +99839

Rapporto nuovi contagi/tamponi: 2,9%

I dati per regione:

Lombardia 104.304 (+224, +0,2%; ieri +281)

Emilia-Romagna 34.093 (+121, +0,4%; ieri +110)

Piemonte 34.167 (+127, +0,4%; ieri +70)

Veneto 25.423 (+176, +0,7%; ieri +109)

Marche 7.679 (+29, +0,4%; ieri +37)

Liguria 12.329 (+158, +1,3%; ieri +40)

Campania 9.940 (+208, +2,1%; ieri +195)

Toscana 13.522 (+99, +0,7%; ieri +119)

Sicilia 5.748 (+179*, +3,2%; ieri +96)

Lazio 13.982 (+193, +1,4%; ieri +181)

Friuli-Venezia Giulia 4.312 (+39, +0,9%; ieri +63)

Abruzzo 4.137 (+54, +1,3%; ieri +33)

Puglia 6.836 (+84, +1,2%; ieri +63)

Umbria 2.160 (+21, +1%; ieri +22)

Bolzano 3.255 (+72, +2,3%; ieri +15)

Calabria 1.785 (+28**, +1,6%; ieri +16)

Sardegna 3.108 (+66, +2,2%; ieri +51)

Valle d’Aosta 1.276 (+8, +0,6%; ieri +1)

Trento 5.667 (+18, +0,3%; ieri +76)

Molise 581 (+3, +0,5%; ieri +2)

Basilicata 628 (nessun nuovo caso; ieri +5)