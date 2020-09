Secondo un indiscrezione di Tuttosport il Napoli punterebbe su Sokratis solo in caso di mancato rinnovo di Maksimovic. Il greco sarebbe dunque il nome individuato per sostituire il serbo Maksimovic e non Koulibaly.

Infatti in caso di eventuale uscita del senegalese il Napoli vorrebbe puntare un difensore giovane e forte come Senesi, 20enne del Feyenrood.