Sky – Petagna: “Insigne come il Papu, spero mi servi tanti assist! Osimhen? Vi dico la mia”

Il nuovo attaccante del Napoli, Andrea Petagna, dopo aver parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli (clicca qui per approfondire) ha rilasciato anche una lunga intervista ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole: “Insigne è un grandissimo calciatore! Mi ha accolto benissimo come tutto il resto della squadra, spero che possa fornirmi tanti assist proprio come faceva il Papu. Non ho un modulo preferito, posso giocare in qualsiasi tipo di attacco! Ne ho dato prova soprattutto all’Atalanta quando cambiavamo spesso modulo. Sarò a completa disposizione di Gattuso, mi farò trovare pronto in ogni caso.

Osimhen? Fa tanti goal ed è molto veloce. Inoltre è stato pagato una ingente somma e tutta la dirigenza ci conta molto. Come profilo mi piace tanto, spero che il mister riesca a farci giocare insieme. In caso contrario è bene che in una grande squadra come questa ci sia tanta competizione. Dal punto di vista della mentalità aiuta i giocatori che scendono in campo invogliandoli a dare corpo e anima in tutte le partite“.