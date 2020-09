Sky, Di Marzio – Manca solo l’ufficialità per il passaggio di Milik alla Roma! Resta un ultimo nodo da sciogliere: le ultime

Secondo quanto riportato dal noto giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, è ormai chiuso il valzer degli attaccanti. Infatti sia per Milik alla Roma che per Dzeko alla Juventus sono stati definiti tutti i dettagli sia con i team che con i giocatori stessi. Il polacco si è quindi convinto a trasferirsi nella capitale ed ora restano solo gli ultimi nodi burocratici da sciogliere con la SSC Napoli per poi passare alla firma sul contratto.

Per risolvere uno dei suddetti nodi, l’ex centravanti dell’Ajax rinnoverà formalmente con gli azzurri per un altro anno in modo di poter passare poi ufficialmente alla Roma con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Di seguito il tweet in questione: