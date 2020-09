La Repubblica analizza la situazione Ghoulam in casa Napoli. Il terzino sinistro, desaparecido della scorsa stagione, resta comunque una grande incognita anche quest’anno, nonostante sia comparso in qualche amichevole con Gattuso.

Il Napoli avrebbe voluto venderlo ma il suo ingaggio da top player (3.5 milioni di euro) è stato un malus per la società azzurra che dunque potrebbe ritrovarselo per un altro anno in panchina.