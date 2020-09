Segui con noi di MondoNapoli.it la conferenza del neo-acquisto azzurro Andrea Petagna ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Il mio impatto con Napoli? Sono contento di aver conquistato i tifosi in amichevole e lo sarà molto di più quando accadrà in gare ufficiali. Mi sto trovando molto bene, il gruppo è fantatsico”.

“Il livello è altissimo, Mertens ed Insigne li avevo visti solo in tv o affrontati da avversari. Sono molto contento e stimolato di giocare con loro, Politano ed Osimhen!”

“Io lo stesso percorso di Cavani? Ho fatto tanta gavetta come lui, ma teniamo i piedi per terra: lui ha giocato ovunque e ad altissimi livelli, non c’è paragone”.

“Gattuso? Ho avuto l’onore di allenarmi con lui a Milanello quando ero al Milan. In pochi giorni mi sta dando già la sensazione di star migliorando, trasmette carisma e voglia di fare il meglio. Orgoglioso di essere allenato da un campione come lui”.

“Pregiudizi sul mio tipo di gioco? Le mie caratteristiche migliori sono altre: preferisco scendere per aiutare la squadra, assistere e dialogare con i compagni, aprire spazi. Certo, sono un attaccante e devo fare goal, ma non sono qui principalmente per questo”.

“Europeo con la nazionale? La convocazione passa per Napoli”.

“Città di Napoli? Meravigliosa, non vedo l’ora che arrivi anche la mia famiglia, voglio fargliela visitare. E’ la prima volta che sono lontano da casa ma non mi manca”.

“Ho letto tante cose sul mio conto a Napoli. Sono cinque anni che gioco in serie A e in due anni ho fatto trenta goal, penso di essermi meritato questa maglia.

Giuntoli ed il mister hanno piena fiducia in me e me lo ribadiscono ogni giorno, poi i minuti che giocherò verranno decisi da Gattuso. A me andrà sempre benissimo”.

“Dispiace non essere venuto a gennaio”.

“Obiettivi? Il Napoli è una grande squadra, punta innanzitutto al ritorno alla Champions ma anche ad andare avanti in Europa League.

Il mio obiettivo personale è quello di mettermi a disposizione della rosa il più possibile, voglio vincere”.

“Concorrenza in attacco? Nelle grandi squadre è normale che ci sia, ho tutte le carte in regola per potermela giocare con tutti. Mertens ed Insigne sono campioni assoluti ma io sono qui per mettere in difficoltà mister Gattuso”.

“E’ bello girare per la città: i tifosi mi fermano per foto, autografi e richieste di fare goal alla Juventus. Vorrei vedere il San Paolo pieno, già lo immagino”.