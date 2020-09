Di Marzio: “Milik non ha accettato la Roma, ma sta cambiando idea”

Durante la trasmissione ‘Calciomercato – L’originale‘ su Sky Sport, il giornalista ed esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, ha dato alcune notizie sulla situazione legata alla cessione di Arek Milik alla Roma:

“Milik non ha ancora accettato la Roma. Oggi ha iniziato a cambiare idea, parlandone anche con l’agente, perchè ha iniziato a metabolizzare il fatto che la Juventus non ha più intenzione di acquistarlo e ora ne sta parlando anche con la famiglia. Domani, forse, se ne saprà di più, ma se inizia a pensarci troppo vorrebbe dire che non è così convinto del trasferimento“.