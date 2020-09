Coronavirus, il bollettino di oggi 16 settembre

Il Coronavirus continua a diffondersi in Italia. Come di consueto è arrivato il bollettino odierno della Protezione Civile sull’andamento della pandemia in Italia. Questi i dati raccolti nelle ultime 24 ore:

I dati ufficiali di oggi 16 settembre:

Nuovi contagi: +1.452 (+0,5%)

Decessi: +12 (+0,03%)

Guariti: +620 (0,29%)

Soggetti attualmente positivi: 40.532

Incremento dei soggetti attualmente positivi: +820

Tamponi: +100.607

Rapporto nuovi contagi/tamponi: 1,44%

I dati per regione:

Lombardia 103.799 (+159, +0,1%; ieri +176)

Emilia-Romagna 33.862 (+106, +0,3%; ieri +125)

Piemonte 33.970 (+117, +0,4%; ieri +39)

Veneto 25.138 (+159, +0,6%; ieri +115)

Marche 7.613 (+38, +0,5%; ieri +14)

Liguria 12.131 (+73, +0,6%; ieri +141)

Campania 9.537 (+186, +2%; ieri +136)

Toscana 13.304 (+90, +0,7%; ieri +41)

Sicilia 5.473 (+90, +1,7%; ieri +77)

Lazio 13.608 (+165, +1,2%; ieri +139)

Friuli-Venezia Giulia 4.210 (+29, +0,7%; ieri +20)

Abruzzo 4.052 (+18, +0,5%; ieri +18)

Puglia 6.689 (+103, +1,6%; ieri +76)

Umbria 2.117 (+17, +0,8%; ieri +22)

Bolzano 3.168 (+12, +0,4%; ieri +21)

Calabria 1.741 (+19*, +1,1%; ieri +4)

Sardegna 2.991 (+27, +0,9%; ieri +36)

Valle d’Aosta 1.267 (+1, +0,1%; ieri +3)

Trento 5.573 (+32, +0,6%; ieri +20)

Molise 576 (+6, +1%; ieri +1)

Basilicata 623 (+5, +0,8%; ieri +5)