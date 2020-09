Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio nel suo consueto speciale di calciomercato su Sky, ha dato gli ultimi aggiornamenti su Milik – Roma:

“La Roma sta trattando De Sciglio dalla Juventus: affare separato da quello che porterebbe Dzeko alla Juve. A tal proposito i giallorossi ancora non danno il via libero al bosniaco perché dal Napoli fanno sapere che Milik ancora non h detto il si definitivo. Tra Roma e Napoli invece l’accordo c’è”