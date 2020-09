Anche oggi, l’Unità di Crisi della Campania ha raccolto i dati relativi all’andamento del contagio in Campania; purtroppo aumentano i positivi, ma anche i guariti. La situazione in Campania resta sotto controllo, anche se bisogna stare attenti, soprattutto in vista della riapertura delle scuole il 24 settembre. Questi i dati di oggi:

Numero Positivi: 136

Numero Guariti: 60

Numero Decessi: 0

Numero Tamponi: 3.895

Questi, invece, sono i numeri complessivi, dall’inizio dell’epidemia: