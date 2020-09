CdS – Milik-Roma, si chiude senza contropartite: Under è saltato per questo motivo

L’estenuante trattativa fra il Napoli e la Roma per Milik poteva chiudersi subito con l’inserimento, come contropartita, di Cengiz Under. La volontà dei due club era di chiudere in questo modo, ma il Napoli è stato spiazzato dalla richiesta di ingaggio dell’esterno giallorosso: 3 milioni e 200mila euro per cinque anni. La richiesta del turco è risultata elevata per il presidente del Napoli De Laurentiis e così l’affare è sfumato. Ora Milik-Roma si chiuderà a 25 milioni di euro cash. Lo riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport.