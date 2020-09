Attraverso il proprio profilo Twitter, il giornalista Nicoló Schira ha spiegato che per Nikola Maksimovic le parti sono in continuo aggiornamento per trovare un’intesa sul rinnovo:

Passi avanti per il rinnovo di Nikola #Maksimovic con il #Napoli: il club azzurro ha alzato a €2,2M la proposta di stipendio per prolungare il contratto. Ramadani chiede ancora di più per il suo assistito, ma parti in avvicinamento. #calciomercato— Nicolò Schira (@NicoSchira) September 14, 2020

Lo scorso 3 settembre, durante il consueto appuntamento con MondoNapoli Live, avevamo anticipato la trattativa.

CLICCA QUI PER IL VIDEO – https://www.facebook.com/MondoNapoliOfficialPage/videos/1178889142482468/