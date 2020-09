Ecco l’elenco dei convocati di Gennaro Gattuso per la partita di questa sera con lo Sporting Lisbona. 23 i convocati di Mister Gattuso, che questa sera alle 20:30 affronteranno i leoni bianco verdi di Lisbona. Nella lista spiccano le assenze di Milik e Malcuit in uscita e Lobotka e Mario Rui out per infortunio.