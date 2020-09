MONDONAPOLI LIVE – Appuntamento alle 19 su Facebook e Youtube con il tg

MondoNapoli Live ritorna quest’oggi alle ore 19 sulla nostra pagina Facebook e sul nostro canale Youtube per il tg. Dopo la vittoria per 4-0 sul Pescara, il Napoli stasera avrebbe dovuto affrontare un altra amichevole che pare non doversi giocare (clicca qui per saperne di più). In ogni caso, non mancheranno i nostri aggiornamenti sul calciomercato e sulla squadra azzurra che, esattamente tra una settimana, farà il suo esordio in campionato.

