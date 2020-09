Coronavirus, il bollettino di oggi 12 settembre

Il Coronavirus continua a diffondersi in Italia. Come di consueto è arrivato il bollettino odierno della Protezione Civile sull’andamento della pandemia in Italia. Questi i dati raccolti nelle ultime 24 ore:

I dati ufficiali di oggi 12 settembre:

Nuovi contagi: +1.501 (+0,53%)

Decessi: +6 (+0,02%)

Guariti: +759 (0,36%)

Soggetti attualmente positivi: 37.503

Incremento dei soggetti attualmente positivi: +736

Tamponi: +92.706

Rapporto nuovi contagi/tamponi: 1,62%

Clicca qui per ulteriori approfondimenti su come leggere i dati

I dati per regione:

Lombardia: 103.074 casi totali (8.567 attualmente positivi) (269 nuovi casi)

Piemonte: 33.671 (2.030) (93)

Emilia-Romagna: 33.363 (3.827) (138)

Veneto: 24.667 (2.940) (138)

Toscana: 13.023 (2.402) (138)

Lazio: 12.980 (4.621) (155)

Liguria: 11.774 (1.088) (112)

Campania: 9.003 (3.898) (103)

Marche: 7.511 (486) (27)

Puglia: 6.367 (1.599) (76)

P.A. Trento: 5.492 (437) (22)

Sicilia: 5.180 (1.747) (44)

Friuli Venezia Giulia: 4.112 (586) (39)

Abruzzo: 3.978 (544) (11)

P.A. Bolzano: 3.088 (266) (25)

Sardegna: 2.841 (1.379) (51)

Umbria: 2.042 (419) (33)

Calabria: 1.701 (388) (18)

Valle d’Aosta: 1.258 (34) (1)

Basilicata: 610 (155) (5)

Molise: 562 (90) (3)