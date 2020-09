VIDEO – Napoli-Pescara 4-0: le immagini dei gol

Arriva la quarta vittoria in quattro amichevoli per il Napoli, dopo le vittorie con Castel di Sangro, L’Aquila e Teramo è arrivata quella con il Pescara. Gli azzurri vanno in vantaggio con Zielinski nel primo tempo che finirà con il risultato di 1-0. Nel secondo tempo invece Petagna entra e cambia la partita, offre l’assist per il secondo gol di Ciciretti e per il terzo di Insigne. Il quarto gol arriva prima del fischio finale con la ciliegina sulla torta per Petagna che marca il tabellino su assist di Mario Rui.

Di seguito il video dei gol: