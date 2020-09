LE PILLOLE DI MN – Sono su YouTube gli aggiornamenti di mercato del Napoli

Nel nostro consueto appuntamento serale sono state fornite importanti notizie di calciomercato. Infatti il Napoli ha incominciato a puntare su delle alternative di Boga come Delufeou. L’agente del calciatore ha riferito che l’ala vorrebbe ritornare in Italia dopo l’esperienza al Milan. Mentre in uscita il Napoli ha praticamente venduto Palmiero e Tutino alla Salernitana, manca l’ufficialità, mentre Milik non convocato per la partita di oggi sembra sempre più lontano da Napoli. Anche Ounas che ha partecipato al ritiro a Castel di Sangro ha l’attenzione di molte squadre, soprattutto del Cagliari che ha offerto Nandez ma Adam è comunque interessato alla Ligue 1. Di seguito il video: