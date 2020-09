Gennaro Gattuso ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la partita con il Pescara finita 4-0 per gli azzurri parlando anche di mercato: “Su Milik siamo stati molto espliciti, non ha voluto rinnovare ed abbiamo preso Osimhen e Petagna e quindi non avrà spazio. Koulibaly non verrà svenduto, ha un valore e se non sarà offerta quella cifra non se ne andrà. Su Llorente ho deciso lo stesso di farlo lavorare, non mi sembrava corretto”