Il neo giocatore azzurro Amir Rrahmani, acquistato durante la finestra di gennaio e lasciato in prestito all’Hellas fino al termine della stagione, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito, le parole del difensore kosovaro:

Come ti stai trovando nel ritiro a Castel di Sangro? “Ci stiamo allenando molto bene, diamo tutti il massimo. La settimana prossima inizia il campionato e dobbiamo farci trovare pronti”.

Saranno due amichevoli importanti con Pescara e Sporting? “Saranno due test importanti prima del Parma, ma non ci sono solo le amichevoli: bisogna dare sempre il massimo anche in allenamento. Questo è il calcio, non c’è ieri, c’è solo oggi e domani”.

A Verona giocavi con la linea a 3, in Nazionale giochi a 4: quale modulo preferisci? “Mi sento più a mio agio con la difesa a 4. E’ lo stile di gioco che mi ha accompagnato per tutta la mia carriera, eccetto l’ultimo anno in Croazia e al Verona. Ma ovviamente tutto dipende da ciò che vuole il mister: noi cerchiamo sempre di essere disponibili al 100% e di mettere in pratica ciò che ci viene richiesto”.

Cosa pensi di Osimhen? “E’ un vero attaccante, è molto veloce e ha sempre fame di goal. In allenamento devo farci attenzione (ride, ndr.), ma fortunatamente non c’è solo lui, nel Napoli abbiamo tanti giocatori offensivi di livello”.

Sei il difensore che ha vinto più contrasti aerei nell’ultima stagione. Ti definisci un calciatore aggressivo? “Si, lo sono, ma in modo corretto: ho presi pochissimi gialli. A Verona si marcava ad uomo, quindi c’erano parecchi duelli individuali; con Gattuso invece si opta per la marcatura a zona”.