Repubblica – Roma costretta a vendere Under, il club spinge per lo scambio con Milik

Cengiz Under è sul mercato e la Roma sta cercando in tutti i modi di vendere l’esterno offensivo turco, secondo quanto riportato dall’edizione di Repubblica.

Il calciatore può garantire una plusvalenza necessaria per la società: occhio però all’infortunio di Zaniolo che sarà costretto a stare lontano dai campi per diversi mesi, cosa che potrebbe reintegrare Under nei piani della Roma. I giallorossi proveranno in ogni caso a chiudere lo scambio per Milik e, in quel caso, vendere Dzeko senza particolari problemi.