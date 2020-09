Come riportato dalla prima pagina di Tuttosport, starebbe arrivando segnali positivi dai primi acquisti in casa Milan. Brahim Diaz subito in rete con il Vicenza.

Intanto Ronaldo raggiunge quota 100 in campionato e Higuain ha trovato l’accordo con la Juventus per la buonuscita. Hakimi sulla destra carica l’ambiente interista.