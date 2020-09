Gazzetta – ADL ha dato l’ok per l’acquisto di Szoboszlai: tutti i dettagli

Come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, la società azzurra starebbe accelerando per Dominik Szoboszlai: è arrivato anche l’ok di ADL, che ha dato il via libera per il proseguimento della trattativa. Per ora il Salisburgo valuta il centrocampista ben 40 milioni, ma il suo valore ufficiale è pari a 25 milioni.

A questa cifra il Napoli è pronto a trattare, magari aggiungendo ai 20 milioni di euro qualche bonus per completare la cifra tonda. Giuntoli ha convinto il presidente a fare uno sforzo per il calciatore, che il Napoli segue da mesi e che ha ammirato nella doppia sfida contro gli ungheresi in Champions.