Repubblica – Un azzurro può andare a scadenza! Maksimovic: dipende tutto da Koulibaly

L’edizione odierna del quotidiano Repubblica ha fatto il punto per quanto riguarda il reparto difensivo del Napoli.

La presenza di Nicola Maksimovic, come si legge, dipende dalla cessione o meno di Koulibaly.

Elseid Hysaj, invece, potrebbe restare fino alla scadenza del suo contratto (giugno 2021) poiché non c’è ancora l’accordo per il rinnovo e le richieste per l’albanese, finora pervenute da altre società, non soddisfano il club azzurro.

A Gattuso comunque piace Hysaj e si farà di tutto per rinnovargli il contratto.