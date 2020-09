Rai – Napoli, possibile ritorno di fiamma su Torreira ad una condizione

Lucas Torreira con tutta probabilità lascerà l’Arsenal durante questa sessione di calciomercato. Il giocatore è ambito da diverse squadre, ma in pole sembra esserci la Fiorentina. Il giornalista Rai, Ciro Venerato, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli di un possibile risvolto sul futuro dell’uruguaiano:

“Il Napoli al momento non ha manifestato un interesse concreto per Torreira. Al momento il club non può rilanciare sui contratti, ma non escludo un possibile ritorno di fiamma nel caso in cui le cessioni di Milik e Koulibaly portino nelle casse un bottino sostanzioso”