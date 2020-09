Come riferito dall’esperto di mercato e giornalista Sky, Gianluca Di Marzio, il Napoli e la Roma continuano a non trovare l’accordo per lo scambio tra Arek Milik e Cengiz Under e questo blocca la cessione di Edin Dzeko alla Juventus. I bianconeri, in attesa del bosniaco e di Suarez, cercano Cavani, che però potrebbe finire all’Atletico Madrid.