UFFICIALE – Coppa Italia, sorteggiato il tabellone! Questi i possibili avversari del Napoli: i dettagli

Nella giornata di oggi, nella sede della Lega Serie A, è stato sorteggiato il tabellone ufficiale della prossima Coppa Italia. Il Napoli in quanto campione in carica ma soprattutto come testa di serie, inizierà subito dagli ottavi di finale che si giocheranno in gara secca. Tra i possibili avversari degli azzurri c’è il Benevento che, almeno sulla carta, sembrerebbe il club destinato a sfidare gli uomini di Gattuso. I sanniti, a loro volta, affronteranno una tra Empoli, Renate, Avellino, Ascoli, Perugia, Brescia e Trapani.

Per il primo big match bisognerà attendere i quarti di finale dato che, con ogni probabilità, sarà la Roma a sfidare il Napoli proprio all’Olimpico. L’altro quarto invece potrebbe essere Lazio-Atalanta, una delle due, ipoteticamente, potrebbe sfidare Insigne e compagni in semifinale. Nell’altra parte del tabellone ci sono invece Juventus, Inter e Milan che rischiano di pescare il team di ADL in finale.

Clicca qui per leggere il comunicato ufficiale della SSC Napoli: