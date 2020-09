Anche stasera, come ogni martedì, torna il consueto appuntamento di Mondonapoli Live. Dalle 19, su Facebook e su YouTube andrà in onda il tg.

I nostri esperti, in diretta, ci aggiorneranno degli allenamenti di Gattuso a Castel Volturno e della preparazione della squadra in vista del campionato.

Inoltre, i nostri esperti comenteranno le ultime notizie in esclusiva del calciomercato del Napoli, sia in entrata sia in uscita.

