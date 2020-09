Anche oggi, come ogni martedì, va in onda MondoNapoli Live con il suo tg; adesso siamo in onda, dunque se vuoi scoprire le ultime di mercato e tante altre notizie da Castel Volturno, la sede degli azzurri, puoi cliccare su uno dei due link. Seguici in diretta!

Facebook: clicca qui

Youtube: clicca qui