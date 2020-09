Ds Crotone: “Luperto? Stiamo trattando con il Napoli ma c’è un problema! Su Ounas dico questo”

Il direttore sportivo del Crotone, Beppe Ursino, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli dell’interessamento del proprio club per alcuni giocatori del Napoli:

“Con Giuntoli stiamo parlando di Luperto. Però, in questo momento, trovano difficoltà perché non sanno cosa succederà con i difensori centrali. Per me dovrebbero far giocare Luperto, noi siamo pronti a prenderlo. Ounas? Buon calciatore! Noi cerchiamo di prendere quelli bravi, ma Ounas credo sia impossibile perché non possiamo pagare lo stipendio che lui percepisce al Napoli”.