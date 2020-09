Castel Volturno, il report dell’allenamento: Malcuit personalizzato in palestra

Gli azzurri preparano le ultime due amichevoli prima dell’inizio del campionato. Per la squadra di Gattuso seduta mattutina al Training Center. Il report dell’allenamento comunicato dalla stessa società sul proprio sito ufficiale:

Seduta mattutina per il Napoli al Training Center. Gli azzurri proseguono la preparazione in vista dell’inizio della stagione.

Venerdì 11 settembre è in programma la terza amichevole contro il Pescara al San Paolo.

Il campionato azzurro inizierà domenica 20 settembre con Parma-Napoli (ore 12.30).

La squadra ha lavorato sui campi 1 e 2. Primo allenamento in azzurro per Andrea Petagna, mentre sono rientrati dagli impegni con le Nazionali Fabian e Rrahmani.

Il gruppo, dopo una serie di torelli ha svolto esercitazioni tattiche per reparti.

Successivamente lavoro tattico in gruppo. Chiusura di sessione con partitina a campo ridotto.

Malcuit ha svolto lavoro personalizzato in palestra. Petagna ha effettuato tutti i test medici in mattinata e poi ha svolto allenamento personalizzato in campo.