View this post on Instagram

[🔵] Koulibaly-City deal updates – Manchester are preparing a new bid to sign Kalidou Koulibaly. The two clubs are not directly in talks because of the Jorginho deal [two years ago, deal agreed with Man City then hijacked by Chelsea]. The agent of Koulibaly, Fali Ramadani, is working to find an agreement soon. 🚨 – Napoli won’t accept less than €75m [add ons included] to sell their centre-back on this summer. “Man City, PSG and Manchester United are the clubs that can pay for Koulibaly”, president de Laurentiis said few days ago expecting new bids. 💬 – Personal terms have been already agreed with Manchester City. But the negotiation between the two clubs is still slow because of their bad relationship. Key days are coming. ☎️ #mcfc #mancity #koulibaly #napoli #transfers #city ••••••••••••••••••••••🇮🇹🇬🇧••••••••••••••••••••• [🔵] Koulibaly e il Man City, la situazione – Il Manchester City presenterà nei prossimi giorni una nuova offerta al Napoli per Kalidou Koulibaly. I due club non sono in contatto diretto a causa dell’affare Jorginho che ha portato alla rottura dei rapporti due anni fa, l’agente del giocatore Fali Ramadani sta lavorando per arrivare all’intesa. 🚨 – Il Napoli non accetterà meno di 75 milioni bonus inclusi per il suo difensore che ha già l’intesa col Man City sul contratto, servirà un rilancio importante per chiudere. “Chiedete a City, PSG e Man United che possono permetterselo”, aveva detto il presidente de Laurentiis. 💬 @skysport #kalidoukoulibaly #transfers #mcfc