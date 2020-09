Nikola Maksimovic potrebbe partire, secondo quanto è stato riportato dall’edizione odierna de Il Mattino. Il difensore è richiesto soprattutto in Premier League secondo quanto afferma il suo manager Ramadani.

ll calciatore ha un contratto in scadenza nel 2021 e il suo cartellino è pari a 18 milioni di euro. In partenza anche Luperto, che ha bisogno di giocare e probabilmente finirà in prestito.