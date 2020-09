Gazzetta – Si complica la pista Roma per Milik, spunta la Fiorentina

Come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina potrebbe inserirsi nella trattativa per Milik. Viste le difficoltà continue con la Roma, il Napoli attende di capire quali sono le reali intenzioni del club toscano.

I giallorossi non vanno oltre la valutazione di 35-40 milioni per il polacco. Firenze è una piazza in cui l’attaccante potrebbe ritrovare grinta e voglia di fare goal dopo l’ultima stagione ondivaga con i colori azzurri. A Torino tutta l’attenzione è rivolta al colpo Suarez e alla seconda scelta Edin Dzeko.

Intanto il Napoli ci prova per Castrovilli, che potrebbe inserire nell’affare per Milik. Netta la risposta della Fiorentina: sull’eventuale scambio, il club toscano chiederebbe anche un conguaglio per il centrocampista.