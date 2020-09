MondoNapoli Live vi aspetta stasera alle ore 19 per il consueto tg con tante novità di calciomercato e non solo. Oggi infatti andremo in diretta sulla nostra pagina Facebook e sul nostro canale Youtube MondoNapoli Channel (clicca qui per iscriverti), come già anticipato nei giorni scorsi.

