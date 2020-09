Secondo Il Corriere dello Sport, il Napoli avrebbe provato ad instaurare un’altra trattativa con la Roma per portare Arek Milik in giallorosso. Vista la difficoltà di trovare un accordo nell’operazione che avrebbe portato il turco Cengiz Under in azzurro, la società partenopea avrebbe chiesto al posto suo di inserire Jordan Veretout. La Roma, però, non vorrebbe cedere il francese e avrebbe inserito il giovane Edoardo Bove della primavera.