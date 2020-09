Anche il Premier Conte dice no alla riapertura degli stadi: “Non è opportuno”

Il Premier Giuseppe Conte, a Il Fatto, ha parlato della situazione Covid-19 in Italia e ha chiuso definitivamente le porte all’ipotesi riapertura degli stadi.

Queste le sue parole: “Affronteremo l’autunno con fiducia, senza un nuovo lockdown. Discoteche? Il Governo non è mai stato d’accordo, le Regioni hanno deciso di aprirle. Riapertura stadi? La presenza allo stadio e a manifestazioni dove l’assembramento è inevitabile, non solo sugli spalti ma anche in fase di entrata e uscita, non è assolutamente opportuna”.