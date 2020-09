Karnezis: “Sono molto fiero di aver indossato la maglia azzurra”

Orestis Karnezis ha voluto lasciare un messaggio ai tifosi azzurri tramite la società, infatti il portiere ormai del Lille ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della società. Il portiere lascia il Napoli dopo 2 anni e 9 partite. Di seguito le parole del portiere greco:

“Vorrei rigraziare la Società, il Direttore Sportivo Giuntoli, i miei allenatori, i compagni di squadra e tutte le persone con cui ho lavorato in questi due anni che ricorderò per sempre. Sono molto fiero di aver indossato la maglia azzurra e auguro al Napoli tutto il meglio per il futuro. Un grande saluto affettuoso ai tifosi che mi hanno sempre dimostrato stima e rispetto. Forza Napoli sempre!”