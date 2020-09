“Dzeko e Milik prigionieri” così titola la prima pagina de Il Corriere dello Sport.

Il quotidiano sportivo allude alle mosse in avanti della Juventus, rea di aver bloccato l’affare per portare Dzeko a Torino, bloccando consequenzialmente anche l’affare che dovrebbe portare Milik a Roma e Under al Napoli.

Il motivo del tentennamento bianconero è legato alla possibilità di portare alla corte di Pirlo Luis Suarez.