Politano a Sky: “Siamo felici di avere Osimhen in squadra! Non pensiamo alla Juve..”

Matteo Politano è stato intervistato ai microfoni di Sky Sport. L’attaccante azzurro ha dichiarato che: “Abbiamo accolto Osimhen e siamo davvero felici di averlo qui con noi. Lo aiuteremo tutti affinché possa crescere con noi, ma bisogna evitare di mettere troppa pressione sul ragazzo”.

L’esterno ha poi aggiunto sulla Juve: “Sappiamo bene quanto sia sentita la gara contro la Juventus, ma non pensiamo già a quella sfida. Dobbiamo concentrarci sulla prima gara contro il Parma, in casa loro non sarà facile!”