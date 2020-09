Dalle 19 torna in onda il telegiornale di MondoNapoli, sempre in onda su Twitch(clicca qui) e su Facebook(clicca qui).

All’ordine del giorno, i nostri esperti parleranno e commenteranno le ultime notizie che provengono dal ritiro di Castel Di Sangro: venerdì ci sarà l’amichevole contro il Teramo e Gattuso, nonostante l’assenza di 13 nazionali, continua a lavorare duro con il resto della squadra.

Inoltre, ci saranno anche importanti aggiornamenti di calciomercato: Cristiano Giuntoli è al lavoro per rinforzare la rosa e accontentare Gattuso. I nostri esperti daranno le ultime notizie in esclusiva del calciomercato, soffermandosi sia sulle cessioni sia sui nuovi acquisti che il Napoli può e vuole fare in tutti i reparti del campo.

Infine, i nostri esperti commenteranno anche il calendario della nuova stagione, che vedrà il Napoli debuttare in casa del Parma.

