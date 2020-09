Come abbiamo sottolineato questa sera nel nostro appuntamento delle 19:00 con MondoNapoli Live, tra i calciatori in uscita e in attesa di una collocazione sul mercato figura anche Amin Younes. Il calciatore infatti pare sia stato già cercato dalla Genoa ed è proprio l’esperto di mercato Alfredo Pedullà a confermarlo sul suo profilo Twitter: “#Younes, apertura al #Genoa: c’è il sì del #Napoli”.