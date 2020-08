Il Napoli ha scelto Sokratis Papastathopoulos come vice Koulibaly. In caso di partenza del difensore senegalese, sarà il greco a prendere il suo posto. Stando a quanto riportato da Ciro Venerato, esperto di mercato di Rai Sport, Giuntoli lo ha scelto per rimpiazzare Koulibaly e pare abbia già trovato un accordo con il club e con il giocatore. Infatti all’Arsenal andranno 4 milioni e mezzo di euro per liberarlo – dato che è in scadenza 2021 – e al giocatore 2 milioni e mezzo di euro per 3 anni.

La scelta della società partenopea – come spiega Venerato – è stata determinata dall’esperienza del giocatore e dalle garanzie che questi porta alla difesa azzurra. L’alternativa, in caso saltasse la trattativa, sarà Mykola Matvijenko dello Shaktar.