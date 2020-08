Sky – Tonali lascia il Brescia: è vicinissimo al suo nuovo club

Come riporta il collega di Sky Fabrizio Romano con un tweet, uno dei centrocampisti più promettenti del calcio italiano quale Sandro Tonali è prossimo a tornare in Serie A con un nuovo club. L’attuale giocatore del Brescia avrebbe trovato un accordo con il Milan per cui ha espresso una forte preferenza rispetto al club rivale del Diavolo, ovvero l’Inter, con cui già aveva trovato un accordo economico ad aprile. Il giocatore si trasferisce con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a dieci milioni di euro.